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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Источник: главный военный прокурор России подал в отставку

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, 26 апреля этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

Источник: РИА Новости

«Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке», — сказал собеседник агентства.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен Совфедом на заседании 26 апреля. Накануне, 25 апреля, вопрос будет предварительно обсуждён комитетами палаты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности в закрытом режиме.

Согласно конституции РФ, в ведении Совфеда находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

По словам собеседника агентства, в заявлении Фридинского причина его ухода не указана.

Он также сообщил, что пока в Совфед представлений о назначении нового главного военного прокурора не поступало.

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