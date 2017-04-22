Фридинский направил в СФ прошение об отставке с поста главного военного прокурора

«В соответствии с законом назначение и освобождение от должности генпрокурора РФ и его заместителей осуществляется через Совет Федерации по представлению президента», — отметил он.

Озеров подтвердил, что в Совфед поступило заявление Фридинского об отставке

Между тем источники в окружении Фридинского сообщили, что он в понедельник выйдет на работу. «До решения Совета Федерации он будет исполнять свои обязанности», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в верхней палате, в СФ на следующей неделе рассмотрят вопрос об отставке Фридинского.

«Есть информация, что во вторник будет совместное заседание комитета по обороне и безопасности и комитета по конституционному законодательству и госстроительству по вопросу об отставке Фридинского по выслуге лет в связи с его личным рапортом», — отметил он.

После обсуждения в комитетах вопрос может быть рассмотрен верхней палатой на заседании в среду, 26 апреля.