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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Фридинский направил в СФ прошение об отставке с поста главного военного прокурора

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Сергей Фридинский подал прошение об отставке, соответствующий документ поступил в Совет Федерации, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с законом назначение и освобождение от должности генпрокурора РФ и его заместителей осуществляется через Совет Федерации по представлению президента», — отметил он.

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Между тем источники в окружении Фридинского сообщили, что он в понедельник выйдет на работу. «До решения Совета Федерации он будет исполнять свои обязанности», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в верхней палате, в СФ на следующей неделе рассмотрят вопрос об отставке Фридинского.

«Есть информация, что во вторник будет совместное заседание комитета по обороне и безопасности и комитета по конституционному законодательству и госстроительству по вопросу об отставке Фридинского по выслуге лет в связи с его личным рапортом», — отметил он.

После обсуждения в комитетах вопрос может быть рассмотрен верхней палатой на заседании в среду, 26 апреля.

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