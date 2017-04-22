Антон Алиханов рассказал о роли российских немцев в регионе

— Было несколько не очень приятных моментов с точки зрения деятельности предыдущих организаций. Была создана аура скандальности вокруг этих некоммерческих организаций. Мы с Генрихом Генриховичем (Генрих Мартенс, Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев — прим.ред.) успели повстречаться, поговорить, и, как раз, я увидел этот настрой деловой, который нацелен как раз на развитие какой то культурной жизни и взаимодействия в гуманитарных сферах. Мне кажется, что вот эта новая организация, новые начинания, они будут успешными и будут содействовать культурному, гуманитарному обмену внутри Калининградской области.

— А российские немцы смогут поучаствовать в привлечении иностранных инвестиций? Заинтересованы ли мы в этом?