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14:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов рассказал о роли российских немцев в регионе

В эксклюзивном интервью директору ГТРК Калининград глава региона Антон Алиханов о том, как будет строится взаимодействие с российскими немцами в Калининградской области.

— Было несколько не очень приятных моментов с точки зрения деятельности предыдущих организаций. Была создана аура скандальности вокруг этих некоммерческих организаций. Мы с Генрихом Генриховичем (Генрих Мартенс, Президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев — прим.ред.) успели повстречаться, поговорить, и, как раз, я увидел этот настрой деловой, который нацелен как раз на развитие какой то культурной жизни и взаимодействия в гуманитарных сферах. Мне кажется, что вот эта новая организация, новые начинания, они будут успешными и будут содействовать культурному, гуманитарному обмену внутри Калининградской области.

— А российские немцы смогут поучаствовать в привлечении иностранных инвестиций? Заинтересованы ли мы в этом?

— Да, несомненно. Но, конечно, уже сейчас немцы занимаются тем, что развивают бизнес в Калининграде. Это исторически имеет длительную такую историю. С начала 90-х годов всё это активно развивалось, и каких-то особых ограничений или, наоборот, преференций никогда не было между поляками, немцами и ещё кем-то. То есть в этом смысле, именно сейчас, когда нам особенно нужны инвестиции, мы будем рады таким инвестициям, особенно с учётом того, что Германия всегда являлась технологическим лидером. Есть чему поучиться и позаимствовать для себя.

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