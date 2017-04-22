Антон Алиханов рассказал о роли российских немцев в регионе
В эксклюзивном интервью директору ГТРК Калининград глава региона Антон Алиханов о том, как будет строится взаимодействие с российскими немцами в Калининградской области.
В эксклюзивном интервью директору ГТРК Калининград глава региона Антон Алиханов о том, как будет строится взаимодействие с российскими немцами в Калининградской области.
— Было несколько не очень приятных моментов с точки зрения деятельности предыдущих организаций. Была создана аура скандальности вокруг этих некоммерческих организаций. Мы с Генрихом Генриховичем (Генрих Мартенс, Президент Федеральной
— А российские немцы смогут поучаствовать в привлечении иностранных инвестиций? Заинтересованы ли мы в этом?
— Да, несомненно. Но, конечно, уже сейчас немцы занимаются тем, что развивают бизнес в Калининграде. Это исторически имеет длительную такую историю. С начала 90-х годов всё это активно развивалось, и