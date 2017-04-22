Россия готова поставить Сирии системы ПВО в приоритетном порядке

Ранее в пятницу в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, и что конкретные переговоры между министерствами обороны РФ и Сирии по вопросу новых ПВО — «часть ежедневных отношений».

Сирийский лидер также сказал, что ранее террористами было уничтожено больше половины средств ПВО.

«Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность», — сказал парламентарий.

По словам Озерова, в этих поставках, если решение о них будет приятно, «нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом».

«Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием», — подчеркнул глава комитета.