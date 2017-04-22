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14:42 (мск), источник: Интерфакс

На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции.

Источник: AP 2017

Как отмечает Le Figaro, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона — небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.

Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.

Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена

Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье 23 апреля.

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Комментарии
2
Александр Романов
Гондурас, где же твой рабочий классс?
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pikalor
Так вот чья ты, Гваделупа !?)))
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