На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Как отмечает Le Figaro, на избирательные участки пришли жители Сен-Пьера и Микелона — небольшой французской территории в Северной Атлантике, где в избирательные списки включены примерно 5 тыс. человек.

Из-за разницы во времени в субботу по континентальному французскому времени также голосуют жители Французской Полинезии, Мартиники, Гваделупы и Сен-Мартена