На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции.
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Голосование в рамках первого тура президентских выборов началось на заморских территориях Франции.
Как отмечает Le Figaro, на избирательные участки пришли жители
Затем откроются избирательные участки во Французской Гвиане.
Первый тур президентских выборов в континентальной Франции состоится в воскресенье 23 апреля.