Spiegel: германская разведслужба годами осуществляла слежку за Интерполом
В списке данных и критериев для осуществления электронного наблюдения находились телефонные номера, почтовые домены работников Интерпола, пишет еженедельник.
В списке данных и критериев для осуществления электронного наблюдения находились телефонные номера, почтовые домены работников Интерпола, пишет еженедельник.
БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) на протяжении многих лет осуществляла слежку за Интерполом. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel.
По данным издания, помимо
Как отмечает Spiegel, целью слежки со стороны БНД была также полицейская служба ЕС — Европол.
Около двух лет назад разгорелся скандал после того, как стало известно, что АНБ США в течение многих лет следило за «тысячами целей в Европе» с помощью ничего не ведавшей об этом немецкой разведки. АНБ целенаправленно предоставляла БНД данные и критерии для осуществления электронного наблюдения за объектами, среди которых оказались европейские политики и коммуникации компаний ЕС, например, аэрокосмического концерна EADS, а также производителя вертолетов Eurocopter (сейчас носит название Airbus Helicopters). При этом примерно 40 тыс. поисковых запросов от АНБ об объектах слежки противоречили германским или европейским интересам.