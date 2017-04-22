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14:58 (мск), источник: ТАСС

Spiegel: германская разведслужба годами осуществляла слежку за Интерполом

В списке данных и критериев для осуществления электронного наблюдения находились телефонные номера, почтовые домены работников Интерпола, пишет еженедельник.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральная разведывательная служба ФРГ (БНД) на протяжении многих лет осуществляла слежку за Интерполом. Об этом сообщил еженедельник Der Spiegel.

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По данным издания, помимо штаб-квартиры Интерпола во французском Лионе БНД шпионила самое позднее с 2000 года за сотрудниками организации в Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Испании, Италии, Соединенных Штатах и целом ряде других государств. В списке так называемых селекторов — данных и критериев для осуществления электронного наблюдения — находились телефонные номера, почтовые домены работников Интерпола.

Как отмечает Spiegel, целью слежки со стороны БНД была также полицейская служба ЕС — Европол.

Около двух лет назад разгорелся скандал после того, как стало известно, что АНБ США в течение многих лет следило за «тысячами целей в Европе» с помощью ничего не ведавшей об этом немецкой разведки. АНБ целенаправленно предоставляла БНД данные и критерии для осуществления электронного наблюдения за объектами, среди которых оказались европейские политики и коммуникации компаний ЕС, например, аэрокосмического концерна EADS, а также производителя вертолетов Eurocopter (сейчас носит название Airbus Helicopters). При этом примерно 40 тыс. поисковых запросов от АНБ об объектах слежки противоречили германским или европейским интересам.

Комментарии
1
Александр Романов
Шеф германской разведки Шелленберг знал, что он под колпаком у Мюллера, но не знал, что Мюллер под колпаком у Сноудена)))
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