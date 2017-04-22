Мэрия Перми решила сменить директора приюта для безнадзорных животных

Глава Перми провел совещание по итогам внеплановой проверки деятельности муниципального приюта. В нем приняли участие волонтеры, зоозащитники, представители пермской гордумы, прокуратуры. Проверка проходила в связи с гибелью трех собак в приюте, случившейся в марте.

Начальник управления по экологии Ильдар Хайдаров сообщил, что выявлен ряд недостатков в работе учреждения. Среди них — возможность проникновения на территорию приюта посторонних лиц и перемещения животных из одних вольеров в другие. Кроме того, обзор видеокамер не охватывал некоторые зоны территории приюта.

«Вы предлагаете отделаться полумерами, этого недостаточно. Необходимо в течение квартала организовать и провести конкурс на замещение должности директора приюта. Причем в состав конкурсной комиссии надо включить представителей общественности. Кроме того, есть жалобы на организацию работы приюта, а это значит, что контроль со стороны управления экологии организован плохо. Начинайте и заканчивайте рабочий день в приюте, составьте график дежурства по приюту среди сотрудников управления, но наладьте нормальную работу», — отреагировал Дмитрий Самойлов.

По итогам проверки принято решение объявить выговор замначальника управления по экологии и природопользованию Льву Третьякову и директору приюта Дмитрию Киселеву. Кроме того, Дмитрий Самойлов объявил о решении начать проектирование нового приюта.