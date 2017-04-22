Исекешев встретился с жильцами ЖК, прославившегося падающими лифтами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны и аким столичного района «Алматы» встретились с жильцами ЖК, в котором произошло уже два инцидента с лифтами, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Астаны и аким столичного района «Алматы» встретились с жильцами ЖК, в котором произошло уже два инцидента с лифтами, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня аким столицы Асет Исекешев, аким района Алматы и руководитель жилищной инспекции встретились с жильцами нашего дома Эдем Палас, в котором вчера было очередное ЧП с сорвавшимся лифтом», — написала в соцсетях жительница ЖК Ирина Костерева.
«Проблемы в доме не только с лифтом, — пояснила она. — Нас заверили, что помогут с регистрацией собственного КСК из жильцов, окажут содействие в озеленении придворовой территории, обустройстве детской и спортивной площадки. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Надеемся, что власти города сдержат свои обещания. Спасибо за встречу в выходной день!».
Напомним, 13 апреля сообщалось, что в ЖК «Эдем палас-2» в лифте застряли восемь человек, в том числе две девочки в возрасте
Еще один случай произошел вчера, 21 апреля. В пятом подъезде ЖК «Эдем палас-1» оборвался трос лифта. К счастью, обошлось без жертв. По словам жительницы дома Татьяны Спицыной, «девушка ехала с 17 этажа, кабинка лифта резко полетела вниз». Скорее всего, сработал запасной трос, и он остановился на 9 или 8 этаже.
Также она отметила, что в ЖК была независимая экспертиза по работе лифтов, был произведен осмотр. По предварительным данным, оборвался трос. Причина выясняется.