Филип: задача номер один — вернуть электроснабжение в населенные пункты

«Мы прошли критическую точку в ликвидации последствий вчерашней стихии. Вы видите, что погода прояснилась. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. Самое главное сейчас — восстановить электроснабжение населенных пунктов, потому что почти все национальные и региональные трассы уже очищены от снега», — заявил Павел Филип.

По словам чиновника, стихией была повреждена линия мощностью в 110 киловольт в Кагульском районе, несущие столбы которой упали под натиском стихии. Профильными службами уже были предприняты меры и, пока идут ремонтные работы, населенные пункты, оставшиеся без электричества, будут подключены к другой линии малой мощности в 10 киловольт.

«До сегодняшнего вечера, максимум до утра 23 апреля все населенные пункты Молдовы будут вновь подключены к электросетям», — уточнил чиновник.