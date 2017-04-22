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15:36 (мск), источник: Sputnik.md

Филип: задача номер один — вернуть электроснабжение в населенные пункты

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип подвел предварительные итоги работы антикризисного штаба, созданного накануне, 21 апреля, для ликвидации последствий обрушившегося на Молдову циклона.

Источник: Sputnik.md

«Мы прошли критическую точку в ликвидации последствий вчерашней стихии. Вы видите, что погода прояснилась. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. Самое главное сейчас — восстановить электроснабжение населенных пунктов, потому что почти все национальные и региональные трассы уже очищены от снега», — заявил Павел Филип.

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По словам чиновника, стихией была повреждена линия мощностью в 110 киловольт в Кагульском районе, несущие столбы которой упали под натиском стихии. Профильными службами уже были предприняты меры и, пока идут ремонтные работы, населенные пункты, оставшиеся без электричества, будут подключены к другой линии малой мощности в 10 киловольт.

«До сегодняшнего вечера, максимум до утра 23 апреля все населенные пункты Молдовы будут вновь подключены к электросетям», — уточнил чиновник.

Премьер-министр также поблагодарил всех сотрудников государственных служб, принимавших участие в ликвидации последствий стихийного бедствия, в особенности тех, кто входил в созданный кризисный штаб. Павел Филип подчеркнул, что все службы были мобилизованы по максимуму.

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