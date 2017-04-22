Бортник: новый президент Франции ухудшит отношения с Украиной

Франция готовится выбирать президента: первый тур очередных выборов главы государства состоится 23 апреля 2017 года. Главными фаворитами французские СМИ называют создателя партии «Вперед!» (En Marche!) Эммануэля Макрона, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, главу движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и экс-премьера Франсуа Фийона.

Примечательно, что социологические исследования разных компаний показывают существенно разняющиеся цифры. Сходятся они в том, что практически неизбежен второй тур — ни один из кандидатов наверняка не наберет больше 30% голосов избирателей. Второй тур намечен на 7 мая.

«Отношения с Украиной ухудшатся»

Кто бы ни победил на выборах президента Франции, отношения между Украиной и Францией уже не будут столь дружественными, близкими, какими они были раньше, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Тому есть несколько причин. Первая: французы разочаровались в принципе в курсе Олланда в отношении Украины и России. Разочаровались в его подходе и его действиях в рамках Нормандской четверки, минских соглашений. Две ночи, которые не спал Олланд, подписывая минские соглашения, сегодня бытуют даже в виде политических шуток во французском политическом поле. Наблюдается очень серьезное разочарование», — сообщил эксперт.

Кроме того, французы в своей массе, 60−70%, выступают против безвизового режима для Украины, потому что для французов это означает дополнительные миграционные риски, продолжил политолог. И еще одна причина, по словам Бортника: более половины французы выступают за восстановление экономических связей с Россией, потому что Россия для Франции — это огромный рынок, прежде всего, сельскохозяйственный.

«В своей основной массе французы хотели бы ослабления или снятия санкций с РФ, разрядки отношений между Францией и Россией, для того чтобы банально получить возможность продавать на российском рынке свои сыры, вина, другую сельскохозяйственную продукцию. Это мнение бытует в обществе», — подчеркнул эксперт.

В разрезе нынешних президентских выборов во Франции около 2/3 электората находятся в нише, описанной выше тремя факторами, уверен Бортник, и в той или иной мере эти идеи транслируют все ключевые кандидаты на пост президента Франции — «кроме, возможно, Макрона».

«Хотя мы знаем цену этой политической риторики — на примере Трампа мы наблюдаем эту историю. Хотя, в принципе, кто бы не победил, даже если победит Макрон, он вынужден будет переворачивать страницу Олланда, вынужден будет выносить из этого свои уроки и отношение к Украине будет меняться. И, скорее всего, оно будет ухудшаться. Тем более, большинство французов тоже считают Украину в одинаковой мере виновной за провал минских соглашений, так же как Россию и других игроков», — рассказал политолог.

«Эффект Трампа» для Франции

По мнению Бортника, пока говорить о том, кто победит, достаточно сложно. Хотя он ставит на то, что что в первом туре победит Ле Пен, даже несмотря на то, что ее рейтинги сейчас ниже, чем у того же Макрона.

«Может сыграть “эффект Трампа”, когда люди в значительной мере не хотят признаваться, что они голосуют за Ле Пен, но все же эти люди придут и за нее проголосуют в конечном итоге. Такой скрытый электорат, он у Ле Пен, безусловно, присутствует», — заявил эксперт.

Политолог сообщил, что для него очень интересен «фактор Меланшона»: это наиболее прогрессирующий кандидат последних трех месяцев, который отыграл 8% за три месяца как минимум и продолжает прогрессировать.

«Это человек, который может уцепиться за подножку второго тура. Никто из кандидатов сегодня более 25% не показывает, то есть второй тур практически неизбежен. И (есть возможность) отцепить кого-то из двух кандидатов, которые сегодня доминируют — Ле Пен и Макрон», — отметил Бортник.

Украинский фактор

При этом, продолжил он, сегодня во Франции «меряются не рейтингами, а антирейтингами», потому что ключевая интрига — с кем Макрон попадет во второй тур.

«Разыгрывается стандартная дилемма, очень привычная для постсоветского пространства: Кучма против Симоненко, Янукович хотел против Тягнибока, сейчас Порошенко хочет против Бойко пойти… Такую же историю пытаются разыграть на французских выборах. В том разрезе, что для Макрона наиболее удобным кандидатом, противником является Ле Пен. Он у нее выиграет. Но если выйдет во второй тур любой другой кандидат — Меланшон или Фийон — то Макрон, скорее всего, проиграет. И тогда, в таком случае, политика Франции еще более резко поменяется в отношении Украины», — спрогнозировал эксперт.

Кроме этого, продолжил политолог, если Макрон в какой-то мере будет продолжать, скорее всего, линию Олланда, но «более холодную» в отношении Украины, то победивший во втором туре Меланшон или Фийон могут очень резко ставить вопросы и о будущем Европейского Союза, и о будущем санкций в отношении России, и о поддержке Украины, и тем более о безвизовом режиме, который сегодня затягивается по большому счету как раз из-за выборов во Франции.

«Сегодня дать безвизовый режим для Украины значит подыграть евроскептикам, начиная от Ле Пен и заканчивая Меланшоном и Фийоном. Интрига второго тура следующая: если выйдут Макрон и Ле Пен — президентом станет Макрон. Если выйдут Макрон и кто-то другой — президент не Макрон. И ситуация для Украины может достаточно стремительно поменяться», — сообщил Бортник.

Столкновение двух линий

Также, по мнению политолога, двумя важными факторами на предстоящих выборах являются явка — «она может сыграть ключевую роль» и «черные лебеди» (не прогнозируемые события).

«Времени до 7 мая, до второго тура, еще много, многое может случиться. Не дай Бог, случаться какие-либо террористические атаки во Франции или что-либо такого. Это может кардинально поменнять и явку, и результаты этих выборов», — сказал эксперт.