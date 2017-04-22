Мартыненко рассказал, как провел две ночи в СИЗО

Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил, что был готов к любому решению суда относительно избрания ему меру пресечения. Об этом он сказал после завершения судебного заседания.

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Он отметил, что даже был готов ехать в Лукьяновское СИЗО.

По его словам, в камере, где он провел две ночи, были нормальные условия.

«Нет крыс, тараканов, маленькая камера. Неудобные кровати конечно, но спал хорошо. Есть умывальник», — сказал он.

Напомним, что 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. В НАБУ сказали, что экс-нардеп задержан в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».