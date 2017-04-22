Суд отказался арестовать Перелому и отпустил его на поруки
Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому на поруки.
Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому на поруки.
«Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко», — зачитал решение судья.
Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.
Судья отметил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела
Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали Перелому. Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между
В НАБУ также добавили, что Перелома является фигурантом еще одного уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен.