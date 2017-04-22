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17:25 (мск), источник: 112.ua

Суд отказался арестовать Перелому и отпустил его на поруки

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Перелому на поруки.

Источник: 112.ua

«Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко», — зачитал решение судья.

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Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.

Судья отметил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела экс-нардепом Николаем Мартыненко.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали Перелому. Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». По этому же делу задержан Николай Мартыненко, суд также отпустил его на поруки.

В НАБУ также добавили, что Перелома является фигурантом еще одного уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен.

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