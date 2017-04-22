Суд отказался арестовать Перелому и отпустил его на поруки

«Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко», — зачитал решение судья.

Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ.

Судья отметил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела экс-нардепом Николаем Мартыненко.

Напомним, что 20 апреля детективы НАБУ задержали Перелому. Он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат». По этому же делу задержан Николай Мартыненко, суд также отпустил его на поруки.

В НАБУ также добавили, что Перелома является фигурантом еще одного уголовного производства относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 миллионов гривен.