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17:12 (мск), источник: Actualitati.md

Мунсоветники от ПСРМ предлагают распределять дрова малоимущим гражданам

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева готовит проект решения о распределении малоимущим гражданам всех дров, собранных после снегопада 20—21 апреля. Об этом заявил сегодня председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан.

Источник: Actualitati.md

Инициатива социалистов вызвана появившейся информацией о том, что работники Зеленого хозяйства Кишинева, а также некие фирмы начинают собирать по городу дрова на продажу. Жители столицы жалуются на сотрудников муниципального предприятия, которые грозят им штрафами за то, что они чистят свои дворы от упавших деревьев.

Ион Чебан отметил также, что социалисты надеются на поддержку и других фракций Муниципального совета Кишинева.

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Мунсоветники от ПСРМ предлагают распределять дрова малоимущим гражданам
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