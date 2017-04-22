Мунсоветники от ПСРМ предлагают распределять дрова малоимущим гражданам

Инициатива социалистов вызвана появившейся информацией о том, что работники Зеленого хозяйства Кишинева, а также некие фирмы начинают собирать по городу дрова на продажу. Жители столицы жалуются на сотрудников муниципального предприятия, которые грозят им штрафами за то, что они чистят свои дворы от упавших деревьев.

Ион Чебан отметил также, что социалисты надеются на поддержку и других фракций Муниципального совета Кишинева.