Мунсоветники от ПСРМ предлагают распределять дрова малоимущим гражданам
Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева готовит проект решения о распределении малоимущим гражданам всех дров, собранных после снегопада
Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева готовит проект решения о распределении малоимущим гражданам всех дров, собранных после снегопада
Инициатива социалистов вызвана появившейся информацией о том, что работники Зеленого хозяйства Кишинева, а также некие фирмы начинают собирать по городу дрова на продажу. Жители столицы жалуются на сотрудников муниципального предприятия, которые грозят им штрафами за то, что они чистят свои дворы от упавших деревьев.
Ион Чебан отметил также, что социалисты надеются на поддержку и других фракций Муниципального совета Кишинева.