Геращенко допросили по делу об убийстве Вороненкова
Согласно информации, народного депутата Антона Геращенко допросили на этой неделе по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова.
Согласно информации, народного депутата Антона Геращенко допросили на этой неделе по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова.
КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросили по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, Антон Геращенко был допрошен в рамках дела об убийстве Дениса Вороненкова и по всем данным, которые он озвучивал о деле, нардеп сказал, что узнал об этом деле из СМИ и сети Интернет, передает УНН.
Собеседник уточнил, что Антон Геращенко был допрошен на этой неделе.
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