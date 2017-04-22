В ЛНР заявили, что готовы к отключению электричества со стороны Украины
Как заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике, разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение
Как заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике, разработан план мероприятий на случай отключения: произойдет переключение в течение
ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. И. о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявил, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) готовы к прекращению подачи электроэнергии со стороны Украины, передает журналист РИА Новости.
«Хочу заверить жителей республики: мы готовы к
Он уточнил, что украинская сторона не направляла никаких официальных уведомлений о прекращении подачи электроэнергии.
Ранее сообщалось, что «Луганская железная дорога» готова возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву территориями.