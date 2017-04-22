Мартовская зарплата Полторака составила 46,5 тыс. гривен

Министр обороны Украины Степан Полторак в марте заработал 46 тыс. 560 гривен. Об этом говорится в статье 112.ua «Год Кабмину Гройсмана: Сколько за свой труд получают украинские министры».

Согласно информации, предоставленной 112.ua Министерством обороны, в марте Полторак уплатил 698,4 грн военного сбора. Таким образом, на руки он получил 45 тыс. 861,6 гривен.

Материальная помощь и премии Полтораку в марте не выплачивались.

Ранее мы уже писали о заработных платах высокопоставленных украинских чиновников. По следующим ссылкам можно прочитать о том, сколько зарабатывают руководители отечественных силовых органов, мэры украинских городов, председатели антикоррупционных органов, а также высокопоставленные украинские судьи.