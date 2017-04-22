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20:50 (мск), источник: РИА Новости

Экс-советник Трампа высмеял заявления о связях с «российскими агентами»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший советник Дональда Трампа Картер Пейдж в эфире CNN прокомментировал сообщения о том, что «сотрудники российских спецслужб» якобы пытались через него получить доступ к предвыборному штабу Трампа.

Источник: AP 2017

«Это действительно новость, я прочитал ее с восторгом. «Россия пыталась использовать советников Трампа, чтобы внедриться в предвыборную кампанию». Вспомните заголовки последних месяцев: «Кампания Трампа в сговоре», там происходит нечто гнусное А теперь произносят слово «пыталась», — сказал Пейдж.

Он отметил, что за последний год было немало «попыток», но они относятся к СМИ, которые старались распространять ложные сообщения, в том числе о «компромате» на Трампа
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«Все, о чем я когда-либо разговаривал с кем-то из российских чиновников, не выходит за рамки общедоступной, несущественной информации», — подчеркнул Пейдж.

Ранее CNN со ссылкой на источники в ФБР сообщил, что российская сторона якобы пыталась внедриться в предвыборный штаб Дональда Трампа через его бывшего советника Картера Пейджа. О его предполагаемых контактах с представителями российских спецслужб СМИ писали не раз, Пейдж последовательно опровергал эти обвинения.

В Москве неоднократно подчеркивали, что заявления о вмешательстве России в американские выборы не имеют под собой никаких оснований и не опираются на факты. Обвинения опровергает и Белый дом. Дональд Трамп называет их «охотой на ведьм» и реакцией соперников на поражение на выборах.

Комментарии
2
Сергей Донченко
Их стандартная фраза "Мы со всей уверенностью можем предположить" ... показывает уровень уверенного маразма в охоте на ведьм.
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Игорь Смирнов
Правильная позиция (поза).
РФ никогда не воспримет практику США по свержению режимов.
Кроме некоторых из списка для служебного пользования.
Давно пора вывести на солнечный свет этот "курятник"!
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