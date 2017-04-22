Экс-советник Трампа высмеял заявления о связях с «российскими агентами»

«Это действительно новость, я прочитал ее с восторгом. «Россия пыталась использовать советников Трампа, чтобы внедриться в предвыборную кампанию». Вспомните заголовки последних месяцев: «Кампания Трампа в сговоре», там происходит нечто гнусное А теперь произносят слово «пыталась», — сказал Пейдж.

Он отметил, что за последний год было немало «попыток», но они относятся к СМИ, которые старались распространять ложные сообщения, в том числе о «компромате» на Трампа

Он отметил, что за последний год было немало «попыток», но они относятся к СМИ, которые старались распространять ложные сообщения, в том числе о «компромате» на Трампа

«Все, о чем я когда-либо разговаривал с кем-то из российских чиновников, не выходит за рамки общедоступной, несущественной информации», — подчеркнул Пейдж.

Ранее CNN со ссылкой на источники в ФБР сообщил, что российская сторона якобы пыталась внедриться в предвыборный штаб Дональда Трампа через его бывшего советника Картера Пейджа. О его предполагаемых контактах с представителями российских спецслужб СМИ писали не раз, Пейдж последовательно опровергал эти обвинения.

В Москве неоднократно подчеркивали, что заявления о вмешательстве России в американские выборы не имеют под собой никаких оснований и не опираются на факты. Обвинения опровергает и Белый дом. Дональд Трамп называет их «охотой на ведьм» и реакцией соперников на поражение на выборах.