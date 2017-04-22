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20:54 (мск), источник: 112.ua

Герман о сотрудничестве с Манафортом: Я прошла с ним отличную школу

«Я прошла отличную школу с Манафортом, где бы я могла эти “университеты” пройти? Где бы я могла научиться всему этому? Я очень благодатна Полу за его уроки», — заявила Герман.

Источник: 112.ua

Политический деятель, экс-депутат от Партии регионов Анна Герман прокомментировала сотрудничество партии с американским политтехнологом Полом Манафортом. Интервью Анны Герман программе «Гордон» показал телеканал «112 Украина».

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«Ну почему нет. Я горжусь, что мне удалось пройти такую хорошую школу, он классный технолог, он первоклассный технолог. Он лоббист, он зарегистрирован, он платил налоги в США и работал по контракту, — с каждой партией работает технолог американский, с каждой. И каждому технологу платит эта партия. Платит он там Америке налоги или не платит — это уже дело американских служб. Это не наше дело. Но я прошла отличную школу с Манафортом, где бы я могла эти “университеты” пройти? Где бы я могла научиться всему этому? Я очень благодатна Полу за его уроки», — заявила Герман.

Как известно, в 2000-х годах Манафорт консультировал в Украине Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича. Политтехнолог возглавлял штаб Трампа до августа 2016 года, когда в Украине разгорелся скандал с «амбарной книгой» ПР. ММанафорт написал заявление об отставке после того, как СМИ узнали, что политтехнолог получил 12,7 млн долл. от Партии регионов с 2007 по 2012 гг. Сам Манафорт отрицает, что получал 12,7 млн долларов из «черной бухгалтерии» партии Виктора Януковича.

Отметим, по данным НАБУ, имя Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза.

Позднее также были обнаружены деловые связи Манафорта с российским олигархом Олегом Дерипаской. Американец помогал российскому миллиардеру купить украинскую телекоммуникационную компанию.

Как сообщалось, недавно Манафорт подтвердил СМИ, что также работал с Дерипаской над продвижением на Западе интересов российского лидера Владимира Путина.

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