Климкин обсудил подготовку визита Порошенко в Грузию

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Грузии провел встречи с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«В ходе каждой из бесед с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные украинско-грузинские отношения не только на двустороннем уровне, но и поддерживать их на международной арене. Стороны, в частности, отметили интенсивность и конструктивную настроенность взаимоотношений между странами, свидетельством чего стали недавние визит в Украину Премьер-министра Грузии Г. Квирикашвили ( 26—27 марта 2017 г.) и 9-е заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества ( 12—13 апреля 2017 г.)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. «Эффективное наполнение этих визитов тоже стало предметом обсуждения с высшим руководством Грузии», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику состоится в понедельник, 24 апреля.