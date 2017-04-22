Климкин обсудил подготовку визита Порошенко в Грузию
Климкин обсудил подготовку визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко,
Климкин обсудил подготовку визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко,
КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Грузии провел встречи с президентом этой страны Георгием Маргвелашвили,
«В ходе каждой из бесед с обеих сторон была подтверждена готовность развивать дружеские и стратегически важные
При этом отмечается, что в планах двусторонней повестки дня находится подготовка визитов в Грузию президента Украины Петра Порошенко,
Ранее сообщалось, что рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Литовскую Республику состоится в понедельник, 24 апреля.