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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель

Президент США Дональд Трамп в интервью Ассошиэйтед Пресс рассказал об инциденте на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда он не пожал ей руку. «Тогда вроде кто-то крикнул: «Пожмите ей руку, пожмите ей руку», но я не услышал.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Ассошиэйтед Пресс рассказал об инциденте на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда он не пожал ей руку.

Тогда вроде кто-то крикнул: “Пожмите ей руку, пожмите ей руку”, но я не услышал. Знаете, мы были в обществе друг друга довольно долго, и я жал ей руку уже четыре раза.
Дональд Трамп
Президент США

Президент США отметил, что ему удалось достигнуть с Меркель «невероятного взаимопонимания», невзирая на разногласия по взносам в НАТО и иммиграции.

«Люди отдают мне должное за замечательные отношения, которые у меня складываются со всеми лидерами, включая (президента Египта Абдель Фаттаха) ас-Сиси», — заявил он.

Дональд Трамп встретился с Ангелой Меркель в Белом доме 17 марта. Журналисты тогда попросили их пожать друг другу руки, но американский президент на просьбу не ответил. В Белом доме впоследствии объяснили, что произошло недопонимание, хотя многие СМИ сделали вывод, что Трамп проигнорировал канцлера намеренно.

Комментарии
3
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
надо было пожать ногу
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AP
Сколько ещё можно обсуждать эту тему? В мире новостей других нет? :)
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Шура
Трампа красивые женщины окружают. Нога старухи Меркель его не прельщает.
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