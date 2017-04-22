Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Ассошиэйтед Пресс рассказал об инциденте на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда он не пожал ей руку.

Тогда вроде кто-то крикнул: “Пожмите ей руку, пожмите ей руку”, но я не услышал. Знаете, мы были в обществе друг друга довольно долго, и я жал ей руку уже четыре раза.

Президент США отметил, что ему удалось достигнуть с Меркель «невероятного взаимопонимания», невзирая на разногласия по взносам в НАТО и иммиграции.

«Люди отдают мне должное за замечательные отношения, которые у меня складываются со всеми лидерами, включая (президента Египта Абдель Фаттаха) ас-Сиси», — заявил он.