Трамп считает, что защищать окружающую среду необходимо без лишних финансовых затрат

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Защита окружающей среды является важной задачей, однако ее выполнение не должно сопровождаться ненужными финансовыми затратами, становящимися финансовым бременем для американских граждан. К этому сводится суть заявления президента США Дональда Трампа, приуроченного к Международному дню Матери-Земли.

«Наша страна наделена богатыми и впечатляющими природными ресурсами и красотой. Американцы благодарны за этот Божий дар и обязаны его защищать для будущих поколений. Моя администрация привержена делу сохранения воздуха и воды, а также защите лесов, озер и вымирающих видов», — говорится в заявлении.

«Экономический рост способствует охране окружающей среды. Мы можем и обязаны защищать ее, но при этом не нанося вреда семьям американских работников. Именно поэтому моя администрация сокращает ненужное бремя, которое ложится на работающих американцев и американские предприятия, вместе с тем не забывая, что мы также должны защищать окружающую среду», — пояснил американский лидер.

«Точные науки имеют решающее значение для усилий по одновременному достижению экономического роста и охраны природы. Моя администрация также привержена активизации научных исследований, которые позволяют нам лучше понять окружающую среду и угрозы для экологии», — заверил Трамп.