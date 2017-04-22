Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Как приучить семью к здоровому питанию: инструкция
12 советов для владельцев крошечных квартир
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Протест одного
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
22 апреля, источник: ТАСС

Трамп считает, что защищать окружающую среду необходимо без лишних финансовых затрат

Президент США также отметил, что экономический рост способствует охране окружающей среды.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Защита окружающей среды является важной задачей, однако ее выполнение не должно сопровождаться ненужными финансовыми затратами, становящимися финансовым бременем для американских граждан. К этому сводится суть заявления президента США Дональда Трампа, приуроченного к Международному дню Матери-Земли.

Читайте также
Опрос показал, как американцы оценивают работу Трампа за три месяца

«Наша страна наделена богатыми и впечатляющими природными ресурсами и красотой. Американцы благодарны за этот Божий дар и обязаны его защищать для будущих поколений. Моя администрация привержена делу сохранения воздуха и воды, а также защите лесов, озер и вымирающих видов», — говорится в заявлении.

«Экономический рост способствует охране окружающей среды. Мы можем и обязаны защищать ее, но при этом не нанося вреда семьям американских работников. Именно поэтому моя администрация сокращает ненужное бремя, которое ложится на работающих американцев и американские предприятия, вместе с тем не забывая, что мы также должны защищать окружающую среду», — пояснил американский лидер.

«Точные науки имеют решающее значение для усилий по одновременному достижению экономического роста и охраны природы. Моя администрация также привержена активизации научных исследований, которые позволяют нам лучше понять окружающую среду и угрозы для экологии», — заверил Трамп.

Читайте также
В сотнях городов по всему миру прошли марши в защиту науки

Трамп в целом имеет значительно отличающийся от прежней администрации Барака Обамы подход к вопросам экологии и является ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что «не является большим поклонником» Парижского соглашения по климату. Он подчеркивал, что намерен пересмотреть условия участия в нем США. Обама же, напротив, поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в подготовке Парижского соглашения по климату.

День Матери-Земли

Тысячи людей по всему миру вышли на «Марши науки», призванные защитить науку от политического вмешательства. Как сообщили ранее организаторы, марши за науку проходят в 610 городах мира, включая Париж, Лондон, Берлин, Брюссель, Стокгольм и Хельсинки.

Акция приурочена к Международному дню Матери-Земли, который в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН отмечают 22 апреля с 2009 года. Согласно задумке ООН, проводимые в этот день мероприятия должны содействовать повышению уровня осведомленности мировой общественности об актуальных проблемах планеты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри
Пейдж прокомментировал данные о связях с «российскими агентами»
В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве военного в Гюмри
Минздрав планирует ограничить рекламу фастфуда и газировки
В Иране отменили решение не показывать дебаты кандидатов
РФ и ЕС обсудили вопрос создания проекта «Зеленый коридор»
В Йемене захватили ряд главарей «Аль-Каиды»
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь