Трамп считает, что защищать окружающую среду необходимо без лишних финансовых затрат
Президент США также отметил, что экономический рост способствует охране окружающей среды.
Президент США также отметил, что экономический рост способствует охране окружающей среды.
ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Защита окружающей среды является важной задачей, однако ее выполнение не должно сопровождаться ненужными финансовыми затратами, становящимися финансовым бременем для американских граждан. К этому сводится суть заявления президента США Дональда Трампа, приуроченного к Международному дню
«Наша страна наделена богатыми и впечатляющими природными ресурсами и красотой. Американцы благодарны за этот Божий дар и обязаны его защищать для будущих поколений. Моя администрация привержена делу сохранения воздуха и воды, а также защите лесов, озер и вымирающих видов», — говорится в заявлении.
«Экономический рост способствует охране окружающей среды. Мы можем и обязаны защищать ее, но при этом не нанося вреда семьям американских работников. Именно поэтому моя администрация сокращает ненужное бремя, которое ложится на работающих американцев и американские предприятия, вместе с тем не забывая, что мы также должны защищать окружающую среду», — пояснил американский лидер.
«Точные науки имеют решающее значение для усилий по одновременному достижению экономического роста и охраны природы. Моя администрация также привержена активизации научных исследований, которые позволяют нам лучше понять окружающую среду и угрозы для экологии», — заверил Трамп.
Трамп в целом имеет значительно отличающийся от прежней администрации Барака Обамы подход к вопросам экологии и является ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что «не является большим поклонником» Парижского соглашения по климату. Он подчеркивал, что намерен пересмотреть условия участия в нем США. Обама же, напротив, поддерживал развитие альтернативных источников энергии, уделял особое внимание инициативам, касающимся борьбы с глобальным потеплением, активно участвовал в подготовке Парижского соглашения по климату.
День Матери-Земли
Тысячи людей по всему миру вышли на «Марши науки», призванные защитить науку от политического вмешательства. Как сообщили ранее организаторы, марши за науку проходят в 610 городах мира, включая Париж, Лондон, Берлин, Брюссель, Стокгольм и Хельсинки.
Акция приурочена к Международному дню