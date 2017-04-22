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22:33 (мск), источник: Sputnik.by

Командующий ВВС о литовском нарушителе: надеемся, это ошибка пилота

Расследование инцидента с нарушением государственной границы Беларуси литовским воздушным судном продолжается.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. В Беларуси рассчитывают, что зафиксированный факт нарушения государственной границы литовским военным судном был непреднамеренной ошибкой пилота, а не спланированной акцией, заявил в субботу эфире телеканала СТВ командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО ВС РБ Олег Двигалев.

«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не спланированная акция. Надеюсь, литовская сторона эта подтвердит», — заявил Двигалев.

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Беларусь строго придерживается норм международного воздушного права, и рассчитывает на соблюдение принципа суверенитета в отношении своего воздушного пространства, добавил начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства РБ Герман Александров.

«Мы с пониманием относимся к ситуациям, возникающим под влиянием фактора непреодолимой силы или в аварийной ситуации. Однако в данном случае мы не видим обстоятельств, оправдывающих допущенное нарушение государственной границы в воздушном пространстве», — сказал Александров.

В субботу Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Литовской Республики в Беларуси Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с нарушением воздушной границы нашей страны.

Нарушение госграницы литовским воздушным судном было зафиксировано 19 апреля нынешнего года в 13: 40. Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны.

Расследование инцидента будет продолжено.

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