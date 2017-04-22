В Иране отменили решение не показывать дебаты кандидатов в прямом эфире

Соответствующее заявление сделал представитель МВД Сальман Самани после встречи с комиссией по проверке агитационной деятельности во время выборов.

В четверг по итогам заседания Самани сообщил о том, что дебаты будут транслироваться в записи. Субботнее заседание последовало за шквалом критики со стороны кандидатов, чиновников и простых иранцев. В этой встрече, как и в предыдущей, приняли участие глава телерадиокомпании Ирана (IRIB), генеральный прокурор страны, глава МВД и другие лица.

Регистрация кандидатов в президенты Ирана проходила с 11 по 15 апреля. К окончанию последнего дня регистрации более 1,6 тысячи человек зарегистрировались кандидатами для участия в выборах президента Ирана. Совет стражей конституции Ирана в период с 16 по 20 апреля рассмотрит кандидатов, подавших документы на участие в президентских выборах, на предмет компетентности.

После окончания регистрации кандидатов на ТВ стартуют дебаты. Любая предвыборная агитация будет запрещена в день тишины — 18 мая. Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом Ирана станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов между двумя набравшими больше всего голосов.