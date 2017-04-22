Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
12 советов для владельцев крошечных квартир
Надежда Ручка ждет первенца
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
14«Дарю тебе звезду»
22Цвет нации
10Протест одного
22:45 (мск), источник: РИА Новости

В Иране отменили решение не показывать дебаты кандидатов в прямом эфире

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Власти Ирана отменили свое решение не транслировать дебаты кандидатов в президенты в прямом эфире, сообщает в субботу телеканал Press TV со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Источник: РИА Новости

Соответствующее заявление сделал представитель МВД Сальман Самани после встречи с комиссией по проверке агитационной деятельности во время выборов.

Читайте также
США пересмотрят решение о снятии санкций с Ирана в рамках ядерной сделки

В четверг по итогам заседания Самани сообщил о том, что дебаты будут транслироваться в записи. Субботнее заседание последовало за шквалом критики со стороны кандидатов, чиновников и простых иранцев. В этой встрече, как и в предыдущей, приняли участие глава телерадиокомпании Ирана (IRIB), генеральный прокурор страны, глава МВД и другие лица.

Регистрация кандидатов в президенты Ирана проходила с 11 по 15 апреля. К окончанию последнего дня регистрации более 1,6 тысячи человек зарегистрировались кандидатами для участия в выборах президента Ирана. Совет стражей конституции Ирана в период с 16 по 20 апреля рассмотрит кандидатов, подавших документы на участие в президентских выборах, на предмет компетентности.

После окончания регистрации кандидатов на ТВ стартуют дебаты. Любая предвыборная агитация будет запрещена в день тишины — 18 мая. Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом Ирана станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов между двумя набравшими больше всего голосов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, погибли два человека
Пейдж прокомментировал данные о связях с «российскими агентами»
В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве военного в Гюмри
Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда и газировки
Трамп рассказал, почему не пожал руку Меркель
РФ и ЕС обсудили вопрос создания проекта «Зеленый коридор»
В Йемене захватили ряд главарей «Аль-Каиды»
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона «Зенит» на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь