В Париже полицейские газом разогнали демонстрантов накануне выборов

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на улицы Парижа в субботу, 22 апреля, с протестными лозунгами накануне первого тура голосования на президентских выборах. Об этом пишет французский журнал Valeurs.
Около 2 тыс. человек собрались на одной из центральных площадей Парижа — площади Республики — и направились по улицам города к площади Бастилии. Мероприятие было организовано несколькими профсоюзами и студенческими организациями. В пресс-релизе организаторы призвали сторонников сформировать силу, которая приведет к социальным изменениям в стране, к «первой социальной революции».
Позже произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Некоторые из участников протестного мероприятия стали кидать в правоохранителей дымовые шашки и бутылки. Полиция приняла решение разогнать вышедших на улицу слезоточивым газом.
Издание Public Senat уточняет, что один полицейский был ранен в ходе столкновений с протестующими.
Демонстрация произошла за день до старта первого тура президентских выборов, которые намечены на воскресенье, 23 апреля. Всего в выборах участвуют 11 кандидатов. Наиболее высокие рейтинги у пятерых из них — лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, консерватор Франсуа Фийон из «Республиканцев», бывший министр экономики и создатель движения «Вперед" Эммануэль Макрон, основной кандидат ультралевых сил Жан-Люк Меланшон и бывший министр образования и кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон.
По итогам первого тура определятся два кандидата, которые выйдут во второй тур (состоится 7 мая) и продолжат борьбу за пост президента, который будет возглавлять государство в течение следующих пяти лет.