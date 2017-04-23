В Париже полицейские газом разогнали демонстрантов накануне выборов

Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на улицы Парижа в субботу, 22 апреля, с протестными лозунгами накануне первого тура голосования на президентских выборах. Об этом пишет французский журнал Valeurs.

Около 2 тыс. человек собрались на одной из центральных площадей Парижа — площади Республики — и направились по улицам города к площади Бастилии. Мероприятие было организовано несколькими профсоюзами и студенческими организациями. В пресс-релизе организаторы призвали сторонников сформировать силу, которая приведет к социальным изменениям в стране, к «первой социальной революции».