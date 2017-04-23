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03:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп подтвердил свой отказ поужинать с журналистами

Дональд Трамп заявил, что отметит 100 дней правления встречей со своими сторонниками. Таким образом, 45-й президент США косвенно подтвердил свой отказ принять участие в ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который традиционно устраивается по этому поводу.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп отметит сотый день правления встречей со своими сторонниками. В микроблоге в Twitter он написал, что в следующую субботу проведет «большое собрание в Пенсильвании». Как сообщает ТАСС, мероприятие пройдет в городе Гаррисберге.

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Таким образом, Трамп косвенно подтвердил свой отказ принять участие в ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который традиционно устраивается по истечении первых 100 дней правления каждого президента.

26 февраля Трамп уже заявлял, что не будет присутствовать на ужине Ассоциации. Причины пропуска мероприятия он не уточнил, однако за несколько дней до этого назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а также в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив этот телеканал «ужасной организацией».

12 апреля Трамп заявил, что успехи его администрации за первые 100 дней у власти будут лучшими за всю историю страны.

Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Первый ужин корреспондентов состоялся в 1921-м, а первым президентом, который посетил его, стал Калвин Кулидж в 1924 году. Последний раз традиционный прием пропустил президент США Рональд Рейган в 1981-м, так как он восстанавливался после совершенного на него 30 марта покушения.

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