Додон прокомментировал отношения с Усатым: Если бы у меня была возможность

— Если бы у меня была возможность завтра или даже сегодня вечером подписать указ, чтобы снять обвинения с Усатого или других ребят, которые меня критикуют, я бы это сделал, потому что я человек, который держит свое слово, и они прекрасно знают об этом, — сказал он.

— У нас была договоренность, что они поддержат во втором туре при определенных условиях. Я свои условия и обещания выполнил, включая кадровые. Я давал им определенные обещания, я всегда свои обещания и слово держу. От партии Усатого хорошо знают, что они поставили условие: мы поддержим во втором туре, только если определенный человек будет там. И я свое слово сдержал. Нужно будет потом выйти с деталями — выйдем, — сказал он.

Додон также отметил, что пришел на помощь и критикующему его сейчас Андрею Нэстасе в то время, когда он воевал с Маей Санду.

— Определенные договоренности были до первого тура выборов и с Андреем Нэстасе, и я тоже их сдержал. Когда он воевал с Маей Санду и приходил ко мне с просьбой о помощи. Он это помнит, — подчеркнул глава государства.

Додон говорит, что понимает, чем обусловлена критика бывших партнеров в его адрес, но отмечает, что ничто не заставит его отказаться от главной задачи — сделать все, чтобы убрать действующую власть.