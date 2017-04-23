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07:24 (мск), источник: Noi.md

Додон прокомментировал отношения с Усатым: Если бы у меня была возможность

Если бы у меня была возможность подписать указ о снятии с него обвинений, я сделал бы это прямо сегодня. Об этом глава государства заявил в эфире передачи на частном телеканале.

Источник: Noi.md

— Если бы у меня была возможность завтра или даже сегодня вечером подписать указ, чтобы снять обвинения с Усатого или других ребят, которые меня критикуют, я бы это сделал, потому что я человек, который держит свое слово, и они прекрасно знают об этом, — сказал он.

Вместе с тем, Игорь Додон отметил, что выполнил все условия, которая ему выдвинула «Наша партия» для оказания поддержки во втором туре президентских выборов.

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— У нас была договоренность, что они поддержат во втором туре при определенных условиях. Я свои условия и обещания выполнил, включая кадровые. Я давал им определенные обещания, я всегда свои обещания и слово держу. От партии Усатого хорошо знают, что они поставили условие: мы поддержим во втором туре, только если определенный человек будет там. И я свое слово сдержал. Нужно будет потом выйти с деталями — выйдем, — сказал он.

Додон также отметил, что пришел на помощь и критикующему его сейчас Андрею Нэстасе в то время, когда он воевал с Маей Санду.

— Определенные договоренности были до первого тура выборов и с Андреем Нэстасе, и я тоже их сдержал. Когда он воевал с Маей Санду и приходил ко мне с просьбой о помощи. Он это помнит, — подчеркнул глава государства.

Додон говорит, что понимает, чем обусловлена критика бывших партнеров в его адрес, но отмечает, что ничто не заставит его отказаться от главной задачи — сделать все, чтобы убрать действующую власть.

— Я понимаю, что их жаба душит, наших бывших партнеров, из-за того, что мы идем шаг за шагом последовательно, но чтобы не получилось так, как было в прошлые годы — сначала с критикой, потом опять придут. Хотя то, что сказал их председатель, или эта должность у группировки из 90-х, может быть, по-другому называется, но если он думает, что после таких слов с ним кто-то захочет поговорить… Плахотнюк уйдет — рано или поздно. Лучше раньше, это и наша задача тоже. Просто можно по-разному заставить его уйти. Можно сидеть в Москве и оттуда кричать, можно другие шаги делать. Моя позиция — давайте жить дружно. У меня тоже задача — убрать эту власть. Я об этом не раз говорил, я не отказываюсь от этого и я этого добьюсь. Да, можно идти теми способами, как они, сидя в сауне, а можно другими. Посмотрим, чьи способы в итоге дадут результаты, — заключил он.

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