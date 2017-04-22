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02:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Бывший министр финансов Германии стал комиком

Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий — он стал артистом-комиком.

Источник: AP 2017
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Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий — он стал артистом-комиком.

Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу.

Билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и и Кельне уже полностью раскуплены.

После того, как он покинул правительство в прошлом году, Пеер Штайнбрюк работал в совете директоров одного из голландских банков.

Будучи политиком и чиновником, Штайнбрюк не раз оказывался в фокусе общественного внимания из-за своих остроумных и зачастую провокационных поступков и высказываний.

Например, в 2007 году Штайнбрюк с семьей демонстративно поехал отдыхать в Намибию, вместо того чтобы отправиться в Вашингтон на встречу министров финансов «Большой семерки».

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Во время предвыборной кампании 2013 года Штайнбрюк внезапно отменил свое выступление в банке Sarasin & Cie после публикации Sueddeutsche Zeitung о том, что этот банк может быть замешан в деле об уходе от налогов.

Тогда же Пеер Штайнбрюк жаловался, что зарплата министра финансов Германии — 250 тыс. евро в год — слишком маленькая, даже директора региональных сберегательных банков, говорил он, получают больше.

Наконец, в феврале 2013 года Штайнбрюк прокомментировал итоги выборов в Италии самым недипломатичным образом, заявив, что «победили два клоуна» — имея в виду бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и политика-популиста (и действительно профессионального комика) Беппе Грилло. В знак протеста президент Италии Джорджо Наполитано отменил запланированный официальный обед со Штайнбрюком.

Позже Пеер Штайнбрюк уточнил, что назвал Берлускони «накаченным тестостероном клоуном», а на выборах в Италии, по его мнению, победу одержали «два популиста».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Супер Справедливость
А в ГД Жирик давно уже на этой ставке...
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Георгий Мих. Максягин
Человек нашёл себя. Ну и слава Богу!
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