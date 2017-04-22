Бывший министр финансов Германии стал комиком

Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий — он стал артистом-комиком.

Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим стендап-комедийным шоу.

Билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и и Кельне уже полностью раскуплены.

После того, как он покинул правительство в прошлом году, Пеер Штайнбрюк работал в совете директоров одного из голландских банков.