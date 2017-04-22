Бывший министр финансов Германии стал комиком
Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий — он стал
Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий — он стал
Бывший министр финансов Германии, бывший лидер СДПГ и соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года Пеер Штайнбрюк неожиданно сменил род занятий — он стал
Он объединился с профессиональным комиком Флорианом Шредером для того, чтобы отправиться в турне по Германии с сатирическим
Билеты на шоу в Берлине, Гамбурге и и Кельне уже полностью раскуплены.
После того, как он покинул правительство в прошлом году, Пеер Штайнбрюк работал в совете директоров одного из голландских банков.
Например, в 2007 году Штайнбрюк с семьей демонстративно поехал отдыхать в Намибию, вместо того чтобы отправиться в Вашингтон на встречу министров финансов «Большой семерки».
Во время предвыборной кампании 2013 года Штайнбрюк внезапно отменил свое выступление в банке Sarasin & Cie после публикации Sueddeutsche Zeitung о том, что этот банк может быть замешан в деле об уходе от налогов.
Тогда же Пеер Штайнбрюк жаловался, что зарплата министра финансов Германии — 250 тыс. евро в год — слишком маленькая, даже директора региональных сберегательных банков, говорил он, получают больше.
Наконец, в феврале 2013 года Штайнбрюк прокомментировал итоги выборов в Италии самым недипломатичным образом, заявив, что «победили два клоуна» — имея в виду бывшего
Позже Пеер Штайнбрюк уточнил, что назвал Берлускони «накаченным тестостероном клоуном», а на выборах в Италии, по его мнению, победу одержали «два популиста».