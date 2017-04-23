Генсек ООН заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что окончание сирийского кризиса еще «очень далеко». Он вновь указал на необходимость скорейшего политического урегулирования конфликта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что окончание сирийского кризиса еще «очень далеко». Он вновь указал на необходимость скорейшего политического урегулирования конфликта.
Сирийский кризис, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца, заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое состоялось в здании Международного валютного фонда в Вашингтоне, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.
«Мы очень далеки от конца», — отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.
По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.
«Это угрожает жизни всех нас, абсолютно везде», — подчеркнул Гутерриш.
В последнее время в Сирии наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Это произошло после того, как в начале апреля был зафиксирован случай применения химического оружия в провинции Идлиб. Согласно результатам вскрытия жертв атаки, которое провели турецкие власти, против сирийского населения было применено боевое отравляющее вещество (БОВ)
США, страны Запада, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на правительственную армию Башара Асада, которого также обвинили в применении химоружия. Дамаск, в свою очередь. это обвинения отвергает.
Спустя несколько дней, 7 апреля, корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, с которой, по мнению Вашингтона, взлетали самолеты, сбросившие бомбы с химическими зарядами. В Москве заявили о недоказанности обвинений против Асада и призвали к расследованию инцидента.
В связи с атакой в провинции Идлиб Франция, Великобритания и США подготовили проект резолюции Совбеза ООН по этому инциденту. Страны потребовали предоставить международному следствию планы полетов сирийской авиации и записи, которые были сделаны в день совершения атаки, в том числе имена командиров экипажей, выполнявших полеты. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие этой резолюции.