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03:05 (мск), источник: РБК

Генсек ООН заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что окончание сирийского кризиса еще «очень далеко». Он вновь указал на необходимость скорейшего политического урегулирования конфликта.

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Сирийский кризис, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца, заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое состоялось в здании Международного валютного фонда в Вашингтоне, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

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«Мы очень далеки от конца», — отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.

По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.

«Это угрожает жизни всех нас, абсолютно везде», — подчеркнул Гутерриш.

В последнее время в Сирии наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Это произошло после того, как в начале апреля был зафиксирован случай применения химического оружия в провинции Идлиб. Согласно результатам вскрытия жертв атаки, которое провели турецкие власти, против сирийского населения было применено боевое отравляющее вещество (БОВ) нервно-паралитического действия зарин. Всего в результате атаки погибли около ста человек, еще более 500 получили отравление.

США, страны Запада, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на правительственную армию Башара Асада, которого также обвинили в применении химоружия. Дамаск, в свою очередь. это обвинения отвергает.

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Спустя несколько дней, 7 апреля, корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, с которой, по мнению Вашингтона, взлетали самолеты, сбросившие бомбы с химическими зарядами. В Москве заявили о недоказанности обвинений против Асада и призвали к расследованию инцидента.

В связи с атакой в провинции Идлиб Франция, Великобритания и США подготовили проект резолюции Совбеза ООН по этому инциденту. Страны потребовали предоставить международному следствию планы полетов сирийской авиации и записи, которые были сделаны в день совершения атаки, в том числе имена командиров экипажей, выполнявших полеты. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие этой резолюции.

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