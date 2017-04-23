Генсек ООН заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии

Сирийский кризис, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца, заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое состоялось в здании Международного валютного фонда в Вашингтоне, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Мы очень далеки от конца», — отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.

По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.

«Это угрожает жизни всех нас, абсолютно везде», — подчеркнул Гутерриш.

В последнее время в Сирии наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Это произошло после того, как в начале апреля был зафиксирован случай применения химического оружия в провинции Идлиб. Согласно результатам вскрытия жертв атаки, которое провели турецкие власти, против сирийского населения было применено боевое отравляющее вещество (БОВ) нервно-паралитического действия зарин. Всего в результате атаки погибли около ста человек, еще более 500 получили отравление.

США, страны Запада, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на правительственную армию Башара Асада, которого также обвинили в применении химоружия. Дамаск, в свою очередь. это обвинения отвергает.