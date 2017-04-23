По всей Венесуэле прошли траурные марши оппозиции
Тысячи сторонников оппозиции в Венесуэлы приняли участие в траурных акциях в память о погибших в ходе антиправительственных манифестаций, продолжающихся в стране уже три недели.
Тысячи сторонников оппозиции в Венесуэлы приняли участие в траурных акциях в память о погибших в ходе антиправительственных манифестаций, продолжающихся в стране уже три недели.
В Каракасе участники акции, преимущественно одетые в белое — цвет протестных выступлений в Венесуэле, — прошли маршем по центральным улицам города, однако полиция заблокировала им проход к конечной цели акции — к зданию управления архиепархии Венесуэлы.
Такие же марши в этот день состоялись по всей стране.
Оппозиция возгалает вину за смерть почти 20 участников антиправительственных акций протеста на полицию. Власти утверждают, что полиция предотвращает беспорядки и преследует налетчиков на магазины.
Нынешние волнения могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их «матерью всех протестов» и «вторым днем независимости».
Сторонники президента Николаса Мадуро, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.