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03:43 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

По всей Венесуэле прошли траурные марши оппозиции

Тысячи сторонников оппозиции в Венесуэлы приняли участие в траурных акциях в память о погибших в ходе антиправительственных манифестаций, продолжающихся в стране уже три недели.

Источник: AP 2017

В Каракасе участники акции, преимущественно одетые в белое — цвет протестных выступлений в Венесуэле, — прошли маршем по центральным улицам города, однако полиция заблокировала им проход к конечной цели акции — к зданию управления архиепархии Венесуэлы.

Такие же марши в этот день состоялись по всей стране.

Оппозиция возгалает вину за смерть почти 20 участников антиправительственных акций протеста на полицию. Власти утверждают, что полиция предотвращает беспорядки и преследует налетчиков на магазины.

Нынешние волнения могут стать крупнейшими в стране за последние три года. Активисты уже называют их «матерью всех протестов» и «вторым днем независимости».

Сторонники президента Николаса Мадуро, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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