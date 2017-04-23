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04:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Папа римский сравнил центры для беженцев с концлагерями

Папа римский Франциск в ходе торжественного богослужения в память о новомучениках XX и XXI веков в римской базилике Святого Варфоломея отошел от ожидаемого текста и подверг критике лагеря для беженцев из стран Ближнего Востоке и Африки в Греции и Италии.

Источник: AP 2017
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«Из этих лагерей для беженцев многие являются концентрационными лагерями, переполненными людьми. Потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека», — цитирует понтифика AFP.

Глава римско-католической церкви также рассказал историю беженца, чью супругу убили из-за того, что была она христианкой. «Они увидели у нас распятие и сказали нам выбросить его. Когда она отказалась, ей на моих глазах перерезали горло», — вспомнил Франциск слова мигранта.

В конце 2016 года по данным итальянских властей и Агентства ООН по делам беженцев число мигрантов, прибывших в Италию из Северной Африки по Средиземному морю, достигло 171 тыс. человек. По данным ООН, прошлый год стал самым опасным для мигрантов, пытающихся попасть в Европу через Средиземное море.

Комментарии
1
Сергей Веллер
АБ где твои комменты?? Ты обязан просто сказать, что Папа не прав)))
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