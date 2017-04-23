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05:11 (мск), источник: РБК

Авианосная группа США начала учения у берегов Корейского полуострова

Авианосная ударная группа флота США, в состав которой входит атомный авианосец USS Carl Vinson, приступила к учениям неподалеку от берегов Корейского полуострова. Вместе с ней в учениях участвуют корабли японских ВМС, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Источник: AP 2017
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Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие. Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.

Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее «жесткий ответ».

Позднее, 14 апреля, стало известно, что США рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае, если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания. В то же время, по информации Reuters, приоритетными методами воздействия на КНДР Белый дом по-прежнему считает дипломатические, а не силовые.

Комментарии
5
pikalor
Северная Корея это болезнь. Ее надо лечить хирургически. Вырезать главную опухоль - свинорыла ына
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dehkanin
А чего и чему "учиться"?
Долбать надо.
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Констатин Дьячков
Эти заднеприводные так и провоцируют кореицов, на 3-ю мировую.
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