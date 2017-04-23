Авианосная группа США начала учения у берегов Корейского полуострова

Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие. Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.
Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее «жесткий ответ».
Позднее, 14 апреля, стало известно, что США рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее в случае, если Пхеньян вновь проведет ядерные испытания. В то же время, по информации Reuters, приоритетными методами воздействия на КНДР Белый дом по-прежнему считает дипломатические, а не силовые.
Долбать надо.