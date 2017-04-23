Авианосная группа США начала учения у берегов Корейского полуострова

Издание отмечает, что целью учений будет оказание давления на Северную Корею в условиях продолжающихся испытаний баллистических ракет КНДР. Кроме того, американские и японские моряки должны отработать свое взаимодействие. Маневры, участие в которых примут два японских эсминца Ashigara и Samidare, продлятся от трех до пяти дней.

Об отправке авианосной ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова стало известно 9 апреля. Власти КНДР действия Вашингтона расценили как провокацию и пообещали дать на нее «жесткий ответ».