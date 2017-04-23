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07:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Холодницкий отреагировал на обвинения Мартыненко

По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, в ближайшее время его фамилии точно не будет в списках партий на ближайших выборах.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что у него нет политических амбиций в отношении экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

Ранее бывший народный депутат Николай Мартыненко в суде во время избрания ему меры пресечения заявил, что руководители НАБУ и САП имеют политические амбиции.

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«Вы меня точно не увидите на любых последующих выборах в списках партий. И никаких политических амбиций я точно не имею. О политических амбициях директора НАБУ надо спросить у него, но я их не вижу. Никакой политики, просто право и борьба с коррупцией», — сказал он.

Ранее Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

Напомним, суд начал рассматривать дело Мартыненко в пятницу, 21 апреля, около 19:00. После полуночи судья объявил перерыв до утра субботы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ранее заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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