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06:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил послом в США своего сына принца Халеда. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Press TV. Также 22 апреля король провел еще рад кадровых перестановок.

Источник: AP 2017

«Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз», — сказано в монаршем декрете.

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Данное назначение — одна из серии сделанных королем 22 апреля кадровых перестановок. Помимо этого, он заменил Аделя аль-Торайфи (Adel Al-Toraifi) на посту министра информации бывшим послом в Германии Аввадом бен Аль-Аввадом (Awwad bin Al-Awwad), снял с должности главу министерства по делам государственной службы Халеда аль-Арджа (Khaled Al-Arj) и командующего армии, создал центр национальной безопасности и назначил нового главу генерального инвестиционного управления страны (SAGIA).

Председатель саудовско-американского комитета по связям с общественностью (SAPRAC) Салман аль-Ансари рассказал, что принц Халед — пилот садовских ВВС, он участвовал в операциях коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ)..

Принц Абдуллах пробыл послом Саудовской Аравии в Вашингтона около года.

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