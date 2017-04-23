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11:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

Медведев одобрил создание новой ТОСЭР в Хабаровском крае

Это площадка станет в регионе уже третьей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития «Николаевск». Таким образом, в Хабаровском крае появилась уже третья ТОСЭР, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Решение о создании новой площадки было принято на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе в конце прошлого года. Инициаторами создания новой ТОСЭР выступили инвесторы и региональные власти.

Территория опережающего развития расположена на 531 тысяч га на семи площадках: г. Николаевск-на-Амуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс Кошка, река Лонгари. Уже привлечено девять потенциальных резидентов, которые заявили инвестиций на сумму в 3,18 млрд рублей. Планируется создать более 2,4 тысяч рабочих мест. Специализацией предприятий в ТОСЭР станет рыболовство и рыбоводство, судоремонт, логистика. Совокупные поступления от деятельности инвесторов в консолидированный бюджет по налогам и сборам (с учетом льгот) за период с 2017 по 2026 годы составят более 2,33 млрд рублей.

Поддержка новых проектов выразится, в первую очередь, во вложениях государства в создание обеспечивающей энергетической инфраструктуры. Потребность в этом заявили три компании — ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное», ООО «Восточный рыбокомбинат», ООО «Союз». Ожидается, что объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 1014 млн рублей, краевого — 338 млн рублей.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, создание ТОСЭР в Николаевском районе даст мощный толчок к социально-экономическому развитию северных территорий края.

«Проекты, которые будут здесь реализованы, связаны в основном с рыбопереработкой и судоремонтом. Это и новые рабочие места, и рост налоговых отчислений. Важно и то, что с появлением территории опережающего развития у нас появится возможность решить очень важную проблему в районе — дефицит энергетической инфраструктуры. Появление новых линий электропередачи и подстанций, которые мы планируем построить здесь, станет хорошим подспорьем для бизнеса и повысит стабильность электроснабжения Николаевского района в целом», — отметил глава края.

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