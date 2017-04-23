Медведев одобрил создание новой ТОСЭР в Хабаровском крае
Это площадка станет в регионе уже третьей.
Это площадка станет в регионе уже третьей.
Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего
Решение о создании новой площадки было принято на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе в конце прошлого года. Инициаторами создания новой ТОСЭР выступили инвесторы и региональные власти.
Территория опережающего развития расположена на 531 тысяч га на семи площадках: г.
Поддержка новых проектов выразится, в первую очередь, во вложениях государства в создание обеспечивающей энергетической инфраструктуры. Потребность в этом заявили три компании — ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное», ООО «Восточный рыбокомбинат», ООО «Союз». Ожидается, что объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 1014 млн рублей, краевого — 338 млн рублей.
По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, создание ТОСЭР в Николаевском районе даст мощный толчок к
«Проекты, которые будут здесь реализованы, связаны в основном с рыбопереработкой и судоремонтом. Это и новые рабочие места, и рост налоговых отчислений. Важно и то, что с появлением территории опережающего развития у нас появится возможность решить очень важную проблему в районе — дефицит энергетической инфраструктуры. Появление новых линий электропередачи и подстанций, которые мы планируем построить здесь, станет хорошим подспорьем для бизнеса и повысит стабильность электроснабжения Николаевского района в целом», — отметил глава края.