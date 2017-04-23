Красноярский экономический форум-2017 завершил свою работу. В этом году он проходил под названием «Российская экономика: повестка 2017−2025» и был посвящен обсуждению стратегических направлений развития России на среднесрочную перспективу.

Площадки КЭФ посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялись более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов.

«Здесь идет очень содержательный разговор о задачах и решениях, которые необходимо принимать государству, бизнесу и обществу. Проанализировав итоги, мы представим в правительство Российской Федерации, в другие государственные институты качественный доклад с предложениями, которые на взгляд экспертов нужно учесть при формировании действий правительства в ближайшее время», — сказал на итоговой пресс-конференции губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович подтвердил, что результаты обсуждений проекта комплексного плана действий правительства до 2025 года будут востребованы в ближайшее время.

«На заключительном пленарном заседании прозвучало порядка 70−80 идей по всем направлениям. В ближайшее время мы получим обобщающие материалы, содержащие основные итоги форума, и задействуем их в работе», — сказал вице-премьер.

В дни форума были подписаны 45 соглашений между органами государственной власти, бизнесом, общественными организациями. Красноярский край заключил более 30 контрактов в различных сферах экономики. По экологической тематике форума будет подготовлен доклад спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.