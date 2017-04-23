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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции открылись участки для голосования на выборах президента

ПАРИЖ, 23 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Свыше 66,5 тысячи участков для голосования в первом туре выборов президента Франции открылись в 08.00 по местному времени (09.00 мск) во французской метрополии.

Источник: AP 2017

Большинство участков закроются в 19.00 по местному времени (20.00 мск). Вместе с тем, закон допускает, что по решению местных властей время открытия или закрытия избирательных участков может быть сдвинуто, крайний срок для закрытия участков — 20.00 (21.00 мск).

В этом году, чтобы избежать утечек в социальные сети и иностранные СМИ, которые могут оказать влияние на завершение голосования, было решено сдвинуть время закрытия участков на час — только в крупных городах они будут работать до восьми вечера

Таким образом, у экспертов будет меньше часа на то, чтобы успеть отследить первые результаты подсчета голосов и составить предварительную оценку итогов для средств массовой информации.

По заявлению властей, в обеспечении безопасности в день выборов будут задействованы порядка 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Впервые в истории Пятой республики накануне первого тура выборов сразу четыре кандидата сохранили реальные шансы на выход в «финал»: лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, основатель движения «Вперед», представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон, лидер «Непокорившейся Франции», политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон. В президентской гонке участвуют еще семь кандидатов.

Справка
Выборы во Франции: объяснение в графикахКто будет участвовать в президентских выборах во Франции и какие проблемы беспокоят французских избирателей больше всего
Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Комментарии
1
Андрей Гончаров
Маше успехов.
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