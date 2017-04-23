Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
12 советов для владельцев крошечных квартир
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Полюс холода
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14События недели в фотографиях
10Протест одного
10:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

Даниал Ахметов проехал в общественном автобусе в Семее

Глава Восточно-Казахстанской области лично протестировал работу общественного транспорта и остался недоволен.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов проверил работу автобусов Семея и сам проехал на общественном транспорте, передает altaynews.kz.

Издание отмечает, что глава региона остался недовольным состоянием местного автотранспорта.

Читайте также
Исекешев встретился с жильцами ЖК, прославившегося падающими лифтами

«Я сегодня проехал в автобусе № 13. И что же я увидел? Во-первых, график движения автобусов формальный: он не отражает времени, когда водитель должен прибыть на каждую конкретную остановку, а лишь отмечает конечные остановки на маршруте. В салоне автобуса грязь, жесть закрывает окно вместо стекла. И даже выхлопная труба проходит прямо через пассажирский салон! выразил свое негодование Даниал Ахметов.

Градоначальник во время рабочего совещания поручил депутатам городского маслихата заняться повышением качества предоставляемых услуг населению, а также проследить за санитарным состоянием автобусов.

«Вы требуете повысить тариф. И, возможно, это будет сделано, но только при обязательном условии кардинального улучшения качества оказываемых услуг. Чего пока де-факто просто нет», — отметил аким ВКО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Внедорожник насмерть сбил мужчину и женщину в Алматы
Во Франции стартовали президентские выборы
Антониу Гутерриш заявил об «очень далеком» конце войны в Сирии
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом
Король Саудовской Аравии назначил послом в США своего сына
NYT: Трамп регулярно созванивается с медиамагнатом Мердоком
В Челябинской области обрушилась шахта, есть погибшие
СМИ узнали об аресте американца в Пхеньяне
Спорт
«Зенит» победил «Урал» в самом скандальном матче сезона Питерский клуб на ужасном поле с плохой игрой и при плохом судействе дожимает восьмерых игроков «Урала»
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь