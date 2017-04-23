Даниал Ахметов проехал в общественном автобусе в Семее
Глава
Глава
АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Аким
Издание отмечает, что глава региона остался недовольным состоянием местного автотранспорта.
«Я сегодня проехал в автобусе № 13. И что же я увидел?
Градоначальник во время рабочего совещания поручил депутатам городского маслихата заняться повышением качества предоставляемых услуг населению, а также проследить за санитарным состоянием автобусов.
«Вы требуете повысить тариф. И, возможно, это будет сделано, но только при обязательном условии кардинального улучшения качества оказываемых услуг. Чего пока