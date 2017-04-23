Даниал Ахметов проехал в общественном автобусе в Семее

«Я сегодня проехал в автобусе № 13. И что же я увидел? Во-первых, график движения автобусов формальный: он не отражает времени, когда водитель должен прибыть на каждую конкретную остановку, а лишь отмечает конечные остановки на маршруте. В салоне автобуса грязь, жесть закрывает окно вместо стекла. И даже выхлопная труба проходит прямо через пассажирский салон! выразил свое негодование Даниал Ахметов.

Градоначальник во время рабочего совещания поручил депутатам городского маслихата заняться повышением качества предоставляемых услуг населению, а также проследить за санитарным состоянием автобусов.