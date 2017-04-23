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10:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман: Экономический рост — это наша цель

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления.

Источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что украинская экономика восстанавливается, в том числе благодаря поиску новых торговых партнеров.

«Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления. По свежим данным Госстата, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го», — написал премьер-министр на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Он подчеркнул, что Кабмин продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты. Значительных результатов ожидают от проектов Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийском и кавказском направлениях.

«Экономический рост — это наша цель, на достижение которой сегодня направлены усилия», подытожил В. Гройсман.

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