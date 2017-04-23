КНДР пригрозила затопить авианосец США для демонстрации военной мощи
Как отмечают СМИ, речь идет об атомном авианосце «Карл Винсон», который возглавляет группу ВМС США, вышедшей ранее к берегам Корейского полуострова.
Как отмечают СМИ, речь идет об атомном авианосце «Карл Винсон», который возглавляет группу ВМС США, вышедшей ранее к берегам Корейского полуострова.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать свою военную мощь, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете «Нодон симбун», выдержки из которой приводят западные СМИ.
«Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом», — говорится в статье.
Западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о том, как Ким Чен Ын проинспектировал свиноферму.
Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Карл Винсон», направляется к берегам Корейского полуострова.
В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер «Лейк Чемплейн» и два эсминца — «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер». Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».
Ранее стало известно, что в Тихом океане стартовали совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем «Карл Винсон».
Отмечалось, что японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.
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