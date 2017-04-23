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11:28 (мск), источник: Интерфакс

КНДР пригрозила затопить авианосец США для демонстрации военной мощи

Как отмечают СМИ, речь идет об атомном авианосце «Карл Винсон», который возглавляет группу ВМС США, вышедшей ранее к берегам Корейского полуострова.

Источник: AP 2017

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать свою военную мощь, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете «Нодон симбун», выдержки из которой приводят западные СМИ.

«Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом», — говорится в статье.

Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи"

Западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о том, как Ким Чен Ын проинспектировал свиноферму.

Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Карл Винсон», направляется к берегам Корейского полуострова.

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В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца входят ракетный крейсер «Лейк Чемплейн» и два эсминца — «Майкл Мерфи» и «Уэйн Мейер». Кроме того, авианосную группу обычно сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк».

Ранее стало известно, что в Тихом океане стартовали совместные учения морских сил самообороны Японии с атомным авианосцем «Карл Винсон».

Отмечалось, что японские корабли соединились с ударной авианосной группой США в западной части Тихого океана близ Филиппин.

Комментарии
29
Алексей
Такие статьи пишутся для поднятия духа собственного населения и не имеют ничего общего с официальными заявлениями или намерениями правительства. А помойная пропаганда США стряпает из них пугало для управления своими баранами и обоснования агрессивной международной политики.
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Иван Петров
Господам изСГА неплохо бы прочитать И.А.Крылова:
Бессильному не смейся,
И слабого обидеть не моги!
Мстят сильно иногда бессильные враги:
Так слишком на свою ты силу не надейся!
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Иван Петров
У вас - в смысле в украине?
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