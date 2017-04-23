КНДР пригрозила затопить авианосец США для демонстрации военной мощи

Источник: AP 2017

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — КНДР заявила о готовности потопить американский авианосец «Карл Винсон», чтобы продемонстрировать свою военную мощь, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете «Нодон симбун», выдержки из которой приводят западные СМИ. «Наши революционные силы в полной готовности потопить американский атомный авианосец одним ударом», — говорится в статье.

Издание сравнило авианосец с "грубым животным", в статье говорится, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации нашей военной мощи"

Западная пресса отмечает, что статья опубликована на третьей странице газеты после двухстраничного материала о том, как Ким Чен Ын проинспектировал свиноферму. Ранее на этой неделе Пентагон сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Карл Винсон», направляется к берегам Корейского полуострова.

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