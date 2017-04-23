Омск предложили объединись в один регион с Новосибирском, Томском и Красноярском
К 2050 году это будет развитый регион с населением в 13 млн.
К 2050 году это будет развитый регион с населением в 13 млн.
Такую идею озвучил председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс в статье, опубликованной в «Парламентской газете». Он предлагает создать в России 5−6 урбанизированных регионов с численностью населения до 30 млн человек, которые станут «территориями опережающего развития».
Один из таких регионов, по его мнению, может сложиться в южной Сибири путем объединения Омска, Новосибирска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула и Красноярска. Как он считает, в
— Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами
Политик полагает, что стратегически Сибирь должна развиваться именно как макрорегион, чтобы превратиться из сырьевой колонии в «форпост России за Уралом».