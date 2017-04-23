Омск предложили объединись в один регион с Новосибирском, Томском и Красноярском

Такую идею озвучил председатель Законодательного собрания Красноярского края Александр Усс в статье, опубликованной в «Парламентской газете». Он предлагает создать в России 5−6 урбанизированных регионов с численностью населения до 30 млн человек, которые станут «территориями опережающего развития».

Один из таких регионов, по его мнению, может сложиться в южной Сибири путем объединения Омска, Новосибирска, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула и Красноярска. Как он считает, в Южно-Сибирском регионе к 2050 году могут проживать до 13 млн человек.

— Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития, — приводит его слова сайт «Тайга-инфо».

Политик полагает, что стратегически Сибирь должна развиваться именно как макрорегион, чтобы превратиться из сырьевой колонии в «форпост России за Уралом».