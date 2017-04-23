Министерства образования Беларуси и Армении подписали программу сотрудничества до 2020 года

Документ предусматривает объединение усилий двух ведомств по нескольким направлениям. В частности, речь идет о создании совместных образовательных структур (факультетов) на базе учреждений образования, а также открытие филиалов вузов на территории двух стран. Министерства образования будут сотрудничать по вопросам олимпиадного движения учащихся, по работе с одаренными детьми, обмениваться информацией в сфере интернационализации образования, а также планами проведения выставок, ярмарок и других мероприятий образовательного характера. Учреждения образования двух стран будут развивать контакты в плане организации культурно-образовательных обменов, включая развитие академической мобильности и др.

Подписание программы сотрудничества состоялось в Ереване. С белорусской стороны подпись под документом поставил начальник управления международного сотрудничества Министерства образования Владимир Шапуров, с армянской — начальник управления внешних связей и диаспоры Министерства образования и науки Артур Казарян.

Беларусь и Армения развивают сотрудничество в области образования в соответствии с соглашением между министерствами образования двух стран, которое было подписано 26 мая 2001 года в Ереване, а также по линии Совета по сотрудничеству в области образования государств — участников СНГ. Двустороннее взаимодействие на межвузовском уровне осуществляется в рамках 27 прямых договоров.

В 2016/2017 учебном году в белорусских учреждениях образования обучаются 79 граждан Армении.