Жарко: часть средств от субботника пойдет на детские объекты

Сам вице-премьер принимал участие в посадке аллеи в Центральном ботаническом саду в Минске. Василий Жарко также подробнее рассказал о том, как в дальнейшем будут использоваться средства, заработанные во время субботника. Распределение средств определено постановлением Совета Министров.

Субботник в стране прошел организованно, в нем приняли участие более трех миллионов человек, а сумма заработанных денег превысила прошлогоднюю, сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко в эфире телеканала СТВ.

50% средств остается в распоряжении Минфина, которые будут распределены принятым отдельно постановлением правительства. 50% остаётся в распоряжении облисполкомов, которые будут направлены на укрепление материально-технической базы центров технического творчества для детей-подростков, на реконструкцию и восстановление историко-культурного наследия объектов, на создание субъектов инновационной деятельности, на ремонт, восстановление, подготовку к летнему отдыху оздоровительных детских и спортивно-детских лагерей, — сообщил вице-премьер.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу работал на строительстве Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в Минске.