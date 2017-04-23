Даниал Ахметов остался недоволен поездкой на автобусе в Семее

Но прежде прямо на остановке «Железнодорожный вокзал» Даниал Ахметов осмотрел автобусы, на которых семейские перевозчики обслуживают своих пассажиров.

И первый же остановившийся микроавтобус, обслуживающий маршрут № 29, продемонстрировал акиму ВКО все «прелести» работы пассажирского транспорта.

Небольшой китайский автобус красноречиво зиял дырами на капоте и мятым бампером спереди.

Не отличался чистотой и аккуратностью и водитель, сидевший за рулем этого автотранспорта.

Грязь и даже выхлопную трубу, выходящую прямо в салон, увидел в автобусе № 13 Даниал Ахметов.

Вместе с обычными пассажирами он совершил небольшую поездку по маршруту, по ходу подмечая все недостатки работы общественного транспорта.

Своими наблюдениями он поделился с депутатами городского маслихата и перевозчиками во время рабочего совещания.