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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции 24 апреля

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 апреля в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург проведет встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где будут обсуждаться вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости
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Сообщается, что президент РФ в Петербурге встретится с членами Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ.

«На встрече с участием сопредседателей — Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина — основными темами обсуждения станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования осуществления парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях и основные направления совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики», — говорится в сообщении.

Комментарии
18
ваня иванов
сейчас такое время для Путина, что бы подмести весь этот мусор...
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А Б
Интересно, кто нибудь может подсчитать, сколько подобных обсуждений и встреч, направленных на искоренение коррупции, уже было проведено ранее? Возникает всего лишь единственный вопрос - где результат от этих встреч и чем нынешняя принципиально будет отличаться от всех остальных.
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Геннадий Воронов
Это патология-болезненное отклонение от нормального состояния или про
цесса развития. Такое благими желаниями не лечится.
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