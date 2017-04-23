Путин обсудит с Матвиенко и Володиным противодействие коррупции 24 апреля

Сообщается, что президент РФ в Петербурге встретится с членами Совета законодателей России при Федеральном Собрании РФ.

«На встрече с участием сопредседателей — Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина — основными темами обсуждения станут вопросы совершенствования законодательства о противодействии коррупции, законодательного обеспечения государственной политики в сфере регулирования торговой деятельности и импортозамещения, совершенствования осуществления парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях и основные направления совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики», — говорится в сообщении.