Французский юрист назвал санкции против Крыма незаконными

«С точки зрения международного права можно доказать, что эти санкции нелегальны, потому что все попадают (под санкции- ред.), а не один человек. На Крым наложено эмбарго по отношению инвестиций и продажи любой коммерческой деятельности на территории. Это же несправедливо, если один производитель продукта в Крыму не может экспортировать свою продукцию в Евросоюз. Если он не участвовал ни в каких политических решениях, не связан с политикой, почему он попадает под эти санкции?», — выразил недоумение французский юрист.

При этом он отметил, что в настоящий момент у европейских компаний нет возможности вкладывать в Крым, не нарушая закон.

«С юридической точки зрения, когда на инвестирование, на продажу и покупку наложено эмбарго, — это запрещено (инвестировать в крымскую экономику — ред.)», — сказал он.

Дюпон добавил, что приехал в Крым, чтобы увидеть, как санкции влияют на инвестиционный климат полуострова. По его словам, он намерен вместе с российскими специалистами по международному праву помочь решить эти вопросы.