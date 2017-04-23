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21:38 (мск), источник: РИА Крым

Французский юрист назвал санкции против Крыма незаконными

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости (Крым). Санкции, которые действуют в отношении крымчан, незаконны. Такое мнение в эфире выездной студии радио «Спутник в Крыму», развернутой в рамках III Ялтинского международного экономического форума высказал президент группы адвокатского консалтинга, преподаватель по международному праву университета в Париже Пьер Мануэль Дюпон. По его словам, это можно доказать с точки зрения международного права.

Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения международного права можно доказать, что эти санкции нелегальны, потому что все попадают (под санкции- ред.), а не один человек. На Крым наложено эмбарго по отношению инвестиций и продажи любой коммерческой деятельности на территории. Это же несправедливо, если один производитель продукта в Крыму не может экспортировать свою продукцию в Евросоюз. Если он не участвовал ни в каких политических решениях, не связан с политикой, почему он попадает под эти санкции?», — выразил недоумение французский юрист.

При этом он отметил, что в настоящий момент у европейских компаний нет возможности вкладывать в Крым, не нарушая закон.
«С юридической точки зрения, когда на инвестирование, на продажу и покупку наложено эмбарго, — это запрещено (инвестировать в крымскую экономику — ред.)», — сказал он.

Дюпон добавил, что приехал в Крым, чтобы увидеть, как санкции влияют на инвестиционный климат полуострова. По его словам, он намерен вместе с российскими специалистами по международному праву помочь решить эти вопросы.

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