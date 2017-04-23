RTBF: Меланшон набрал наибольшее число голосов в трех заморских территориях
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Кандидат в президенты Франции, лидер левого движения «Непокорившаяся Франция»
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Кандидат в президенты Франции, лидер левого движения «Непокорившаяся Франция»
По данным канала, на
На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон — 25,53%, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон — 16,85%.
В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен — 24,29%, у Макрона — 18,75%.
На Гваделупе кандидат от левых, набравший 23,99%, уступает Макрону, который вышел с 30,32% голосов. Третье место здесь занимает Фийон на третьем с 14,87%.
Голосование на заморских территориях Франции, расположенных в Западном полушарии,
Наибольшее впечатление на избирателей он произвел во время дебатов 4 апреля — тогда в поддержку кандидата от радикальных левых выступило наибольшее число смотревших это предвыборное шоу — 25%.
При этом, согласно последним социологическим опросам, его шансы выйти во второй тур оценивались ниже, чем у Макрона и Ле Пен и Фийона, — ему прочили