RTBF: Меланшон набрал наибольшее число голосов в трех заморских территориях

По данным канала, на Сен-Пьере и Микелоне за Меланшона проголосовали 34,45% избирателей, за лидера Национального фронта Марин Ле Пен — 18,16%, за экс-министра экономики Макрона — 17,97%.

Во Франции открылись участки для голосования на выборах президента

На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон — 25,53%, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон — 16,85%.

В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен — 24,29%, у Макрона — 18,75%.

На Гваделупе кандидат от левых, набравший 23,99%, уступает Макрону, который вышел с 30,32% голосов. Третье место здесь занимает Фийон на третьем с 14,87%.