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15:58 (мск), источник: РИА Новости

RTBF: Меланшон набрал наибольшее число голосов в трех заморских территориях

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Кандидат в президенты Франции, лидер левого движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набирает наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Источник: РИА Новости

По данным канала, на Сен-Пьере и Микелоне за Меланшона проголосовали 34,45% избирателей, за лидера Национального фронта Марин Ле Пен — 18,16%, за экс-министра экономики Макрона — 17,97%.

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На Мартинике Меланшон набирает 27,36%, Макрон — 25,53%, кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон — 16,85%.

В Гвиане Меланшон лидирует с 24,72% голосов, у Ле Пен — 24,29%, у Макрона — 18,75%.

На Гваделупе кандидат от левых, набравший 23,99%, уступает Макрону, который вышел с 30,32% голосов. Третье место здесь занимает Фийон на третьем с 14,87%.

Голосование на заморских территориях Франции, расположенных в Западном полушарии, из-за разницы в часовых поясах прошло в субботу.

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Наибольшее впечатление на избирателей он произвел во время дебатов 4 апреля — тогда в поддержку кандидата от радикальных левых выступило наибольшее число смотревших это предвыборное шоу — 25%.

При этом, согласно последним социологическим опросам, его шансы выйти во второй тур оценивались ниже, чем у Макрона и Ле Пен и Фийона, — ему прочили третье-четвертое место.

Справка
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Комментарии
6
А Б
На основании результатов голосования в заморских территориях вряд ли можно делать вывод о том, что Меланшон имеет шансы стать президентом Франции, хотя, как показывают результаты выборов в США, случится может самое непредвиденное. Но хорошо уже то, что крайне правая популистка Ле Пен показывает далеко не те результаты, которые могут говорить о её победе на выборах.
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Evgeny Kudimov
Ле Пен вперед!!!
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наталья попова
вперёд Меланшон!!!!!!!Надери задницу макарону и амерам в его лице!!!!!!!!!!
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