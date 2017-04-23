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16:04 (мск), источник: УНИАН

Боевики «ЛНР» заявили, что автомобиль ОБСЕ, который подорвался на мине, «отклонился от маршрута»

В «ЛНР» заявляют, что автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который подорвался на мине, «отклонился от основного маршрута и двигался второстепенными дорогами».

Источник: УНИАН

«Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ на соблюдение необходимых мер безопасности во время мониторинга маршрутов следования», — добавили они, передает «Радио Свобода».

В «ЛНР» указывают, что «во время следования двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — село Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв противотанковой мины одного автомобиля наблюдателей». По информации «ЛНР», погиб один, ранены трое сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также в «ЛНР» обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ «подготовленную украинскую диверсионно-разведывательную группу».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, патруль миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем «ЛНР». Один наблюдатель миссии ОБСЕ погиб, еще один получил ранения.

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