Литовский самолет нарушил границу Беларуси: комментарий Минобороны

Литовское воздушное судно нарушило госграницу Беларуси в среду, 19 апреля. Инцидент произошел днем: в 13:40 самолет углубился на территорию республики, спустя три минуты он развернулся и покинул воздушное пространство страны. По информации министерства обороны, нарушение произошло вблизи строящейся Белорусской АЭС. Вероятнее всего, самолетом управляло гражданское лицо. Воздушное судно контролировалось средствами ПВО.

«Несмотря на добрососедские отношения с Литовской республикой, хотелось бы, чтобы Литва понимала важность выполнения соглашений, соблюдала международное законодательство, не допускала таких нарушений со своей стороны. Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, вынуждены будут применить и силовые меры воздействия», — заявил Двигалев в эфире телеканала «Воен-ТВ».

Он выразил надежду, что пилот самолета совершил непреднамеренную ошибку, а не специально планировал свой полет на территорию Беларуси. «Надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», — продолжил Двигалев.

Ранее сообщалось, что белорусский МИД вручил литовскому послу ноту протеста в связи с инцидентом. Как подчеркнуто в ноте внешнеполитического ведомства, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.