Макрон и Ле Пен, по данным бельгийских СМИ, лидируют в первом туре выборов
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло.
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло.
Сообщается, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения «Непокорившаяся Франция»
Ранее телеканал сообщил, что наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции —
По французским законам, публикация данных любых
Однако СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно приводят свои данные. Как показывали проходившие ранее выборы, они как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.
В воскресенье проходит первый тур выборов президента Франции. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.