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17:24 (мск), источник: РИА Новости

Макрон и Ле Пен, по данным бельгийских СМИ, лидируют в первом туре выборов

БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов, согласно данным «известного социологического института» по состоянию на 12.00, которые приводит бельгийский телеканал RTBF.

Источник: РИА Новости

Сообщается, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона — 18%.

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Ранее телеканал сообщил, что наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане набрал Меланшон.

По французским законам, публикация данных любых exit-poll (опросов общественного мнения на выходе с участков — ред.) запрещена до окончания голосования, чтобы их данные не влияли на граждан, которые еще не определились со своим выбором.

Однако СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно приводят свои данные. Как показывали проходившие ранее выборы, они как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.

В воскресенье проходит первый тур выборов президента Франции. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

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Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Комментарии
39
Сергей Зауглов
Ле Пен НАШ! Как и Трамп НАШ! Всей Гос Дуре шампанского, срочно встать и аплодировать! Пропагандистам Зомбоящика не умолкать на эту тему!
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Товарищ Сухов Красноармеец
Надуглов? Над усё?
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наталья попова
вот по мне бы любой из трёх кроме макарона(совсем ушлёпок
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Выборы во Франции проходят при высокой явке
17:12 (мск)© Ньюстюб
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