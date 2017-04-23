Макрон и Ле Пен, по данным бельгийских СМИ, лидируют в первом туре выборов

Сообщается, что за Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона — 18%.

Ранее телеканал сообщил, что наибольшее число голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане набрал Меланшон.

По французским законам, публикация данных любых exit-poll (опросов общественного мнения на выходе с участков — ред.) запрещена до окончания голосования, чтобы их данные не влияли на граждан, которые еще не определились со своим выбором.

Однако СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии традиционно приводят свои данные. Как показывали проходившие ранее выборы, они как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.

В воскресенье проходит первый тур выборов президента Франции. Утром открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.