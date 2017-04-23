Трамп назвал проходящие во Франции выборы «очень интересными»

«Очень интересные выборы сейчас проходят во Франции», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Глава аппарата Белого дома Ринс Прибас заявил, что Трамп может предположить, кто окажется победителем на выборах во Франции, но у него нет предпочтений среди кандидатов. Он также опроверг утверждения, что американский президент якобы является сторонником лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Ранее Трамп заявлял, что теракт в Париже накануне президентских выборов во Франции способствует усилению позиций Ле Пен.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.